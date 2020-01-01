Токеноміка World of Dypians (WOD) Дізнайтеся ключову інформацію про World of Dypians (WOD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація World of Dypians (WOD) World of Dypians — це революційна MMORPG від Epic Games, що розгортається у віртуальному світі з просунутим штучним інтелектом, приголомшливою графікою та захопливим геймплеєм. Це динамічна ігрова екосистема, яка об'єднує DeFi, NFT, ігри та ШІ в єдиний вражаючий досвід. Офіційний вебсайт: https://www.worldofdypians.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Купити WOD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни World of Dypians (WOD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена World of Dypians (WOD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,09M $ 13,09M $ 13,09M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 217,81M $ 217,81M $ 217,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 60,09M $ 60,09M $ 60,09M Історичний максимум: $ 0,3123 $ 0,3123 $ 0,3123 Історичний мінімум: $ 0,04518352879657148 $ 0,04518352879657148 $ 0,04518352879657148 Поточна ціна: $ 0,06009 $ 0,06009 $ 0,06009 Дізнайтеся більше про ціну World of Dypians (WOD)

Токеноміка World of Dypians (WOD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки World of Dypians (WOD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOD, досліджуйте ціну токена WOD в реальному часі!

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