Токеноміка The Winkyverse (WNK) Дізнайтеся ключову інформацію про The Winkyverse (WNK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Winkyverse (WNK) WinkyVerse — це перша глобальна освітня гра, яка стимулює когнітивні здібності, навички, знання та соціальну взаємодію дітей. Офіційний вебсайт: https://www.winkyverse.io/ Whitepaper: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Купити WNK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Winkyverse (WNK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Winkyverse (WNK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 667,91K $ 667,91K $ 667,91K Загальна пропозиція: $ 6,50B $ 6,50B $ 6,50B Циркуляційна пропозиція: $ 5,50B $ 5,50B $ 5,50B FDV (повністю розведена вартість): $ 789,75K $ 789,75K $ 789,75K Історичний максимум: $ 0,0249 $ 0,0249 $ 0,0249 Історичний мінімум: $ 0,000111013062352955 $ 0,000111013062352955 $ 0,000111013062352955 Поточна ціна: $ 0,0001215 $ 0,0001215 $ 0,0001215 Дізнайтеся більше про ціну The Winkyverse (WNK)

Токеноміка The Winkyverse (WNK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Winkyverse (WNK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WNK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WNK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WNK, досліджуйте ціну токена WNK в реальному часі!

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