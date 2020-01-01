Токеноміка Nine Chronicles (WNCG) Дізнайтеся ключову інформацію про Nine Chronicles (WNCG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nine Chronicles (WNCG) Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Офіційний вебсайт: https://nine-chronicles.com/ Whitepaper: https://gold.nine-chronicles.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Купити WNCG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nine Chronicles (WNCG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nine Chronicles (WNCG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,13M $ 10,13M $ 10,13M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 522,67M $ 522,67M $ 522,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,39M $ 19,39M $ 19,39M Історичний максимум: $ 4,4157 $ 4,4157 $ 4,4157 Історичний мінімум: $ 0,016919518461443125 $ 0,016919518461443125 $ 0,016919518461443125 Поточна ціна: $ 0,01939 $ 0,01939 $ 0,01939 Дізнайтеся більше про ціну Nine Chronicles (WNCG)

Токеноміка Nine Chronicles (WNCG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nine Chronicles (WNCG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WNCG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WNCG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WNCG, досліджуйте ціну токена WNCG в реальному часі!

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