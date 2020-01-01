Токеноміка Common Wealth (WLTH) Дізнайтеся ключову інформацію про Common Wealth (WLTH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Common Wealth (WLTH) Common Wealth — це інвестиційна платформа для всіх бажаючих на початку інвестиційного шляху, яка надає повний доступ роздрібним інвесторам до інвестицій разом з венчурними компаніями. Офіційний вебсайт: http://joincommonwealth.xyz Whitepaper: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Купити WLTH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Common Wealth (WLTH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Common Wealth (WLTH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 840,62M $ 840,62M $ 840,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Історичний максимум: $ 0,25419 $ 0,25419 $ 0,25419 Історичний мінімум: $ 0,002104944606864166 $ 0,002104944606864166 $ 0,002104944606864166 Поточна ціна: $ 0,002659 $ 0,002659 $ 0,002659 Дізнайтеся більше про ціну Common Wealth (WLTH)

Токеноміка Common Wealth (WLTH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Common Wealth (WLTH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WLTH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WLTH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WLTH, досліджуйте ціну токена WLTH в реальному часі!

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