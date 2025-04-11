Що таке Wizzwoods (WIZZ)

Wizzwoods ─ це унікальне поєднання Pixels, Axie Infinity та DeFi Kingdoms з родзинкою: інтерчейн з Berachain, TON та Kaia. Це перша гра, яка об'єднує кілька блокчейн-екосистем і відкриває по-справжньому новий ігровий досвід, який можна отримати тільки в інтерчейні.

Проєкт Wizzwoods доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Wizzwoods. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу WIZZ, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Wizzwoods у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Wizzwoods безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Wizzwoods

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Wizzwoods, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна WIZZ? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Wizzwoods.

Історія ціни Wizzwoods

Відстеження траєкторії ціни WIZZ надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії WIZZ. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Wizzwoods.

Як купити Wizzwoods (WIZZ)

Шукаєте як купити Wizzwoods? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Wizzwoods на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

WIZZ до місцевих валют

1 WIZZ до VND ₫ 411.53805 1 WIZZ до AUD A$ 0.0255195 1 WIZZ до GBP ￡ 0.012198 1 WIZZ до EUR € 0.014124 1 WIZZ до USD $ 0.01605 1 WIZZ до MYR RM 0.070941 1 WIZZ до TRY ₺ 0.610863 1 WIZZ до JPY ¥ 2.3036565 1 WIZZ до RUB ₽ 1.335681 1 WIZZ до INR ₹ 1.381584 1 WIZZ до IDR Rp 267.499893 1 WIZZ до KRW ₩ 22.7982225 1 WIZZ до PHP ₱ 0.917739 1 WIZZ до EGP ￡E. 0.823365 1 WIZZ до BRL R$ 0.094053 1 WIZZ до CAD C$ 0.022149 1 WIZZ до BDT ৳ 1.9505565 1 WIZZ до NGN ₦ 25.638912 1 WIZZ до UAH ₴ 0.66447 1 WIZZ до VES Bs 1.13955 1 WIZZ до PKR Rs 4.500741 1 WIZZ до KZT ₸ 8.2944795 1 WIZZ до THB ฿ 0.5371935 1 WIZZ до TWD NT$ 0.5195385 1 WIZZ до AED د.إ 0.0589035 1 WIZZ до CHF Fr 0.0130005 1 WIZZ до HKD HK$ 0.1243875 1 WIZZ до MAD .د.م 0.149265 1 WIZZ до MXN $ 0.3262965

Ресурс Wizzwoods

Щоб дізнатися більше про Wizzwoods, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Wizzwoods Яка сьогодні ціна Wizzwoods (WIZZ)? Поточна ціна Wizzwoods (WIZZ) становить 0.01605 USD . Яка ринкова капіталізація Wizzwoods (WIZZ)? Поточна ринкова капіталізація Wizzwoods становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції WIZZ на ринкову ціну в реальному часі 0.01605 USD . Яка циркуляційна пропозиція Wizzwoods (WIZZ)? Поточна циркуляційна пропозиція Wizzwoods (WIZZ) становить -- USD . Яка була найвища ціна Wizzwoods (WIZZ)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Wizzwoods (WIZZ) становить 0.04359 USD . Який обсяг торгівлі Wizzwoods (WIZZ) за 24 год? Обсяг торгівлі Wizzwoods (WIZZ) за 24 год становить $ 91.65K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.