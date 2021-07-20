Токеноміка Witch Token (WITCH) Дізнайтеся ключову інформацію про Witch Token (WITCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Witch Token (WITCH) WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Офіційний вебсайт: https://witchwitch.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Купити WITCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Witch Token (WITCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Witch Token (WITCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 27,30M $ 27,30M $ 27,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,99M $ 5,99M $ 5,99M Історичний максимум: $ 2,594 $ 2,594 $ 2,594 Історичний мінімум: $ 0,044990485316681025 $ 0,044990485316681025 $ 0,044990485316681025 Поточна ціна: $ 0,0599 $ 0,0599 $ 0,0599 Дізнайтеся більше про ціну Witch Token (WITCH)

Токеноміка Witch Token (WITCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Witch Token (WITCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WITCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WITCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WITCH, досліджуйте ціну токена WITCH в реальному часі!

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