Токеноміка Wilder World (WILD) Дізнайтеся ключову інформацію про Wilder World (WILD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wilder World (WILD) Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Офіційний вебсайт: https://www.wilderworld.com/ Whitepaper: https://wiki.wilderworld.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ Купити WILD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wilder World (WILD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wilder World (WILD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,02M $ 49,02M $ 49,02M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 396,90M $ 396,90M $ 396,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 61,75M $ 61,75M $ 61,75M Історичний максимум: $ 7,418 $ 7,418 $ 7,418 Історичний мінімум: $ 0,07481866 $ 0,07481866 $ 0,07481866 Поточна ціна: $ 0,1235 $ 0,1235 $ 0,1235 Дізнайтеся більше про ціну Wilder World (WILD)

Токеноміка Wilder World (WILD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wilder World (WILD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WILD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WILD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WILD, досліджуйте ціну токена WILD в реальному часі!

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