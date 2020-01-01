Токеноміка Wall Street Pepe (WEPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Wall Street Pepe (WEPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wall Street Pepe (WEPE) Pepe з Уолл-стріт Офіційний вебсайт: https://wallstreetpepe.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10 Купити WEPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wall Street Pepe (WEPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wall Street Pepe (WEPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,78M $ 10,78M $ 10,78M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 154,12B $ 154,12B $ 154,12B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0003455 $ 0,0003455 $ 0,0003455 Історичний мінімум: $ 0,000014999825207656 $ 0,000014999825207656 $ 0,000014999825207656 Поточна ціна: $ 0,00006997 $ 0,00006997 $ 0,00006997 Дізнайтеся більше про ціну Wall Street Pepe (WEPE)

Токеноміка Wall Street Pepe (WEPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wall Street Pepe (WEPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WEPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WEPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WEPE, досліджуйте ціну токена WEPE в реальному часі!

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