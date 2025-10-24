Актуальна ціна WEED Token сьогодні становить 0.0471 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WEED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WEED на MEXC вже зараз.Актуальна ціна WEED Token сьогодні становить 0.0471 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WEED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WEED на MEXC вже зараз.

Логотип WEED Token

Курс WEED Token (WEED)

Актуальна ціна 1 WEED до USD:

$0,0469
$0,0469$0,0469
+11,40%1D
USD
Графік ціни WEED Token (WEED) в реальному часі
Інформація щодо ціни WEED Token (WEED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0392
$ 0,0392$ 0,0392
Мін. за 24 год
$ 0,0577
$ 0,0577$ 0,0577
Макс. за 24 год

$ 0,0392
$ 0,0392$ 0,0392

$ 0,0577
$ 0,0577$ 0,0577

--
----

--
----

-0,22%

+11,40%

+1,29%

+1,29%

Актуальна ціна WEED Token (WEED) становить $ 0,0471. За останні 24 години WEED торгувався між мінімумом у $ 0,0392 і максимумом у $ 0,0577, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WEED становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то WEED змінився на -0,22% за останню годину, +11,40% за 24 години та на +1,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WEED Token (WEED)

--
----

$ 56,87K
$ 56,87K$ 56,87K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація WEED Token — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,87K. Циркуляційна пропозиція WEED — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни WEED Token (WEED) у USD

Відстежуйте зміни ціни на WEED Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,004799+11,40%
30 днів$ -0,1529-76,45%
60 днів$ -0,1529-76,45%
90 днів$ -0,1529-76,45%
Зміна ціни WEED Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WEED на $ +0,004799 (+11,40%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни WEED Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,1529 (-76,45%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни WEED Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WEED змінився на $ -0,1529 (-76,45%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни WEED Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,1529 (-76,45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для WEED Token (WEED)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни WEED Token зараз.

Що таке WEED Token (WEED)

Нативний токен Facility Game.

Проєкт WEED Token доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями WEED Token. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу WEED, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про WEED Token у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі WEED Token безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни WEED Token (USD)

Скільки коштуватиме WEED Token (WEED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WEED Token (WEED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WEED Token.

Перегляньте прогноз ціни WEED Token вже зараз!

Токеноміка WEED Token (WEED)

Розуміння токеноміки WEED Token (WEED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WEED зараз!

Як купити WEED Token (WEED)

Шукаєте як купити WEED Token? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати WEED Token на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

WEED до місцевих валют

1 WEED Token (WEED) до VND
1 239,4365
1 WEED Token (WEED) до AUD
A$0,072063
1 WEED Token (WEED) до GBP
0,035325
1 WEED Token (WEED) до EUR
0,040506
1 WEED Token (WEED) до USD
$0,0471
1 WEED Token (WEED) до MYR
RM0,198762
1 WEED Token (WEED) до TRY
1,980555
1 WEED Token (WEED) до JPY
¥7,1592
1 WEED Token (WEED) до ARS
ARS$69,880857
1 WEED Token (WEED) до RUB
3,834411
1 WEED Token (WEED) до INR
4,133025
1 WEED Token (WEED) до IDR
Rp784,999686
1 WEED Token (WEED) до PHP
2,760531
1 WEED Token (WEED) до EGP
￡E.2,241489
1 WEED Token (WEED) до BRL
R$0,253398
1 WEED Token (WEED) до CAD
C$0,06594
1 WEED Token (WEED) до BDT
5,75562
1 WEED Token (WEED) до NGN
68,758935
1 WEED Token (WEED) до COP
$183,984375
1 WEED Token (WEED) до ZAR
R.0,816243
1 WEED Token (WEED) до UAH
1,968309
1 WEED Token (WEED) до TZS
T.Sh.117,164076
1 WEED Token (WEED) до VES
Bs9,9852
1 WEED Token (WEED) до CLP
$44,5566
1 WEED Token (WEED) до PKR
Rs13,297272
1 WEED Token (WEED) до KZT
25,281396
1 WEED Token (WEED) до THB
฿1,543938
1 WEED Token (WEED) до TWD
NT$1,45068
1 WEED Token (WEED) до AED
د.إ0,172857
1 WEED Token (WEED) до CHF
Fr0,037209
1 WEED Token (WEED) до HKD
HK$0,365967
1 WEED Token (WEED) до AMD
֏17,970063
1 WEED Token (WEED) до MAD
.د.م0,434733
1 WEED Token (WEED) до MXN
$0,86664
1 WEED Token (WEED) до SAR
ريال0,176625
1 WEED Token (WEED) до ETB
Br7,112571
1 WEED Token (WEED) до KES
KSh6,069306
1 WEED Token (WEED) до JOD
د.أ0,0333939
1 WEED Token (WEED) до PLN
0,171444
1 WEED Token (WEED) до RON
лв0,205827
1 WEED Token (WEED) до SEK
kr0,442269
1 WEED Token (WEED) до BGN
лв0,079128
1 WEED Token (WEED) до HUF
Ft15,831723
1 WEED Token (WEED) до CZK
0,986274
1 WEED Token (WEED) до KWD
د.ك0,0144126
1 WEED Token (WEED) до ILS
0,154959
1 WEED Token (WEED) до BOB
Bs0,324519
1 WEED Token (WEED) до AZN
0,08007
1 WEED Token (WEED) до TJS
SM0,434733
1 WEED Token (WEED) до GEL
0,127641
1 WEED Token (WEED) до AOA
Kz43,092261
1 WEED Token (WEED) до BHD
.د.ب0,0177096
1 WEED Token (WEED) до BMD
$0,0471
1 WEED Token (WEED) до DKK
kr0,302853
1 WEED Token (WEED) до HNL
L1,233549
1 WEED Token (WEED) до MUR
2,143992
1 WEED Token (WEED) до NAD
$0,815772
1 WEED Token (WEED) до NOK
kr0,470058
1 WEED Token (WEED) до NZD
$0,081483
1 WEED Token (WEED) до PAB
B/.0,0471
1 WEED Token (WEED) до PGK
K0,198291
1 WEED Token (WEED) до QAR
ر.ق0,170973
1 WEED Token (WEED) до RSD
дин.4,753803
1 WEED Token (WEED) до UZS
soʻm567,469749
1 WEED Token (WEED) до ALL
L3,91872
1 WEED Token (WEED) до ANG
ƒ0,084309
1 WEED Token (WEED) до AWG
ƒ0,08478
1 WEED Token (WEED) до BBD
$0,0942
1 WEED Token (WEED) до BAM
KM0,079128
1 WEED Token (WEED) до BIF
Fr138,5211
1 WEED Token (WEED) до BND
$0,060759
1 WEED Token (WEED) до BSD
$0,0471
1 WEED Token (WEED) до JMD
$7,538355
1 WEED Token (WEED) до KHR
189,156426
1 WEED Token (WEED) до KMF
Fr19,9704
1 WEED Token (WEED) до LAK
1 023,913023
1 WEED Token (WEED) до LKR
රු14,255286
1 WEED Token (WEED) до MDL
L0,796932
1 WEED Token (WEED) до MGA
Ar210,267588
1 WEED Token (WEED) до MOP
P0,375858
1 WEED Token (WEED) до MVR
0,72063
1 WEED Token (WEED) до MWK
MK81,48771
1 WEED Token (WEED) до MZN
MT3,010161
1 WEED Token (WEED) до NPR
रु6,602007
1 WEED Token (WEED) до PYG
331,6782
1 WEED Token (WEED) до RWF
Fr68,2479
1 WEED Token (WEED) до SBD
$0,387162
1 WEED Token (WEED) до SCR
0,650451
1 WEED Token (WEED) до SRD
$1,869399
1 WEED Token (WEED) до SVC
$0,410712
1 WEED Token (WEED) до SZL
L0,815301
1 WEED Token (WEED) до TMT
m0,16485
1 WEED Token (WEED) до TND
د.ت0,138003
1 WEED Token (WEED) до TTD
$0,318396
1 WEED Token (WEED) до UGX
Sh164,0964
1 WEED Token (WEED) до XAF
Fr26,5644
1 WEED Token (WEED) до XCD
$0,12717
1 WEED Token (WEED) до XOF
Fr26,5644
1 WEED Token (WEED) до XPF
Fr4,8042
1 WEED Token (WEED) до BWP
P0,629727
1 WEED Token (WEED) до BZD
$0,0942
1 WEED Token (WEED) до CVE
$4,46979
1 WEED Token (WEED) до DJF
Fr8,3367
1 WEED Token (WEED) до DOP
$2,999328
1 WEED Token (WEED) до DZD
د.ج6,145608
1 WEED Token (WEED) до FJD
$0,107859
1 WEED Token (WEED) до GNF
Fr406,002
1 WEED Token (WEED) до GTQ
Q0,359844
1 WEED Token (WEED) до GYD
$9,826473
1 WEED Token (WEED) до ISK
kr5,7462

Ресурс WEED Token

Щоб дізнатися більше про WEED Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про WEED Token

Скільки сьогодні коштує WEED Token (WEED)?
Актуальна ціна WEED у USD становить 0,0471 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WEED до USD?
Поточна ціна WEED до USD — $ 0,0471. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WEED Token?
Ринкова капіталізація WEED — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WEED?
Циркуляційна пропозиція WEED — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WEED?
WEED досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WEED?
Історична мінімальна ціна WEED становила -- USD.
Який обсяг торгівлі WEED?
Актуальний обсяг торгівлі WEED за 24 години — $ 56,87K USD.
Чи підніметься ціна WEED цього року?
WEED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WEED для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

