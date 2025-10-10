Токеноміка Web3 Decision (WEB3D)
Токеноміка та аналіз ціни Web3 Decision (WEB3D)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Web3 Decision (WEB3D), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Web3 Decision (WEB3D)
Web3 Decision ─ це платформа наступного покоління на базі штучного інтелекту (логічний та людський нейрон CL1) для аудиту смартконтрактів у режимі реального часу, перевірки токенів та аналізу KYC/KYB ─ без використання коду. Підтримувана логічним штучним інтелектом, вона з'єднує реальні людські нейрони з нодами, підвищуючи довіру, відповідність та безпеку в екосистемах EVM, TON та нових екосистемах рівня 1.
Токеноміка Web3 Decision (WEB3D): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Web3 Decision (WEB3D) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів WEB3D, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WEB3D, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку WEB3D, досліджуйте ціну токена WEB3D в реальному часі!
Як купити WEB3D
Зацікавлені в додаванні Web3 Decision (WEB3D) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі WEB3D, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Web3 Decision (WEB3D)
Аналіз історії ціни WEB3D допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни WEB3D
Хочете знати, куди рухається WEB3D? Наша сторінка прогнозу ціни WEB3D поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності
Купити Web3 Decision (WEB3D)
Сума
1 WEB3D = 0,01398 USD