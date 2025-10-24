Актуальна ціна Weasy AI сьогодні становить 0.0000055 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WEASY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WEASY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Weasy AI сьогодні становить 0.0000055 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WEASY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WEASY на MEXC вже зараз.

Курс Weasy AI (WEASY)

$0,0000055
-16,41%1D
Графік ціни Weasy AI (WEASY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:34:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Weasy AI (WEASY) (USD)

$ 0,000004
$ 0,0000067
$ 0,000004
$ 0,0000067
0,00%

-16,41%

-43,83%

-43,83%

Актуальна ціна Weasy AI (WEASY) становить $ 0,0000055. За останні 24 години WEASY торгувався між мінімумом у $ 0,000004 і максимумом у $ 0,0000067, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WEASY становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то WEASY змінився на 0,00% за останню годину, -16,41% за 24 години та на -43,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Weasy AI (WEASY)

$ 1,78K
$ 1,78K$ 1,78K

$ 5,50K
$ 5,50K$ 5,50K

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

Поточна ринкова капіталізація Weasy AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,78K. Циркуляційна пропозиція WEASY — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,50K.

Історія ціни Weasy AI (WEASY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Weasy AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000010797-16,41%
30 днів$ -0,00000002-0,37%
60 днів$ -0,0049945-99,89%
90 днів$ -0,0049945-99,89%
Зміна ціни Weasy AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WEASY на $ -0,0000010797 (-16,41%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Weasy AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00000002 (-0,37%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Weasy AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WEASY змінився на $ -0,0049945 (-99,89%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Weasy AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0049945 (-99,89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Weasy AI (WEASY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Weasy AI зараз.

Що таке Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Проєкт Weasy AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Weasy AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу WEASY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Weasy AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Weasy AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Weasy AI (USD)

Скільки коштуватиме Weasy AI (WEASY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Weasy AI (WEASY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Weasy AI.

Перегляньте прогноз ціни Weasy AI вже зараз!

Токеноміка Weasy AI (WEASY)

Розуміння токеноміки Weasy AI (WEASY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WEASY зараз!

Як купити Weasy AI (WEASY)

Шукаєте як купити Weasy AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Weasy AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

WEASY до місцевих валют

Щоб дізнатися більше про Weasy AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Скільки сьогодні коштує Weasy AI (WEASY)?
Актуальна ціна WEASY у USD становить 0,0000055 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WEASY до USD?
Поточна ціна WEASY до USD — $ 0,0000055. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Weasy AI?
Ринкова капіталізація WEASY — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WEASY?
Циркуляційна пропозиція WEASY — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WEASY?
WEASY досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WEASY?
Історична мінімальна ціна WEASY становила -- USD.
Який обсяг торгівлі WEASY?
Актуальний обсяг торгівлі WEASY за 24 години — $ 1,78K USD.
Чи підніметься ціна WEASY цього року?
WEASY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WEASY для поглибленого аналізу.
Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

