Токеноміка WadzCoin Token (WCO) Дізнайтеся ключову інформацію про WadzCoin Token (WCO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WadzCoin Token (WCO) W Coin (WCO) — це паливо, яке живить гібридний блокчейн W Chain. Це основний утиліті токен екосистеми, який сприяє швидким і недорогим транзакціям, уможливлюючи стейкінг та управління, а також підтримуючи застосунки корпоративного рівня. Побудований на основі принципів швидкості, безпеки та масштабованості, W Coin володіє унікальними можливостями для розв'язання проблем, з якими стикаються компанії та користувачі в просторі блокчейну. Завдяки гібридній архітектурі блокчейну W Chain надає рішення, яке поєднує в собі переваги публічних і приватних блокчейнів, що робить WCO незамінним токеном для тих, хто шукає гнучкості, безпеки та ефективності. Офіційний вебсайт: https://w-chain.com Whitepaper: https://w-chain.com/wadzcoin/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf Купити WCO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WadzCoin Token (WCO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WadzCoin Token (WCO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0086125 $ 0,0086125 $ 0,0086125 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0003681 $ 0,0003681 $ 0,0003681 Дізнайтеся більше про ціну WadzCoin Token (WCO)

Токеноміка WadzCoin Token (WCO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WadzCoin Token (WCO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WCO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WCO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WCO, досліджуйте ціну токена WCO в реальному часі!

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