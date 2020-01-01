Токеноміка Wrapped BTC (WBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped BTC (WBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped BTC (WBTC) Wrapped Bitcoin — це токен ERC-20 у блокчейні Ethereum, який представляє Bitcoin. Wrapped Bitcoin дозволяє швидше здійснювати перекази Bitcoin в блокчейні Ethereum і відкриває можливість використання BTC в екосистемі Ethereum. Офіційний вебсайт: https://wbtc.network Whitepaper: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Купити WBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped BTC (WBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped BTC (WBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,61B $ 13,61B $ 13,61B Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 129,02K $ 129,02K $ 129,02K FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 111 711,48 $ 111 711,48 $ 111 711,48 Історичний мінімум: $ 3 330,11634888 $ 3 330,11634888 $ 3 330,11634888 Поточна ціна: $ 105 465,27 $ 105 465,27 $ 105 465,27 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped BTC (WBTC)

Токеноміка Wrapped BTC (WBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped BTC (WBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WBTC, досліджуйте ціну токена WBTC в реальному часі!

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