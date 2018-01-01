Токеноміка WhiteBIT Token (WBT) Дізнайтеся ключову інформацію про WhiteBIT Token (WBT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WhiteBIT Token (WBT) WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. Офіційний вебсайт: https://whitebit.com/ Whitepaper: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 Купити WBT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WhiteBIT Token (WBT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WhiteBIT Token (WBT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 17.51B $ 17.51B $ 17.51B Історичний максимум: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 Історичний мінімум: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 Поточна ціна: $ 43.772 $ 43.772 $ 43.772 Дізнайтеся більше про ціну WhiteBIT Token (WBT)

Токеноміка WhiteBIT Token (WBT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WhiteBIT Token (WBT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WBT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WBT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WBT, досліджуйте ціну токена WBT в реальному часі!

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