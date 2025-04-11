Що таке Wave World (WAV)

WaveWorld ─ перша блокчейн-платформа, що об'єднує GameFi, DeFi та смарт-трейдинг на основі штучного інтелекту на платформі Sui та MOVE. Доступна через Telegram, Twitter, LINE, вона об'єднує користувачів Web2 та Web3 для безперешкодної гри, торгівлі та DeFi — без додаткових застосунків! Найшвидша, найпростіша і найбезпечніша платформа для торгівлі будь-якими токенами на будь-яких DEX на Sui, Aptos і Movement.

Проєкт Wave World доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Wave World. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз ціни Wave World

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Wave World, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна WAV? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Wave World.

Історія ціни Wave World

Відстеження траєкторії ціни WAV надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії WAV. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Wave World.

Як купити Wave World (WAV)

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WAV до місцевих валют

1 WAV до VND ₫ 385.64064 1 WAV до AUD A$ 0.0239136 1 WAV до GBP ￡ 0.0114304 1 WAV до EUR € 0.0132352 1 WAV до USD $ 0.01504 1 WAV до MYR RM 0.0664768 1 WAV до TRY ₺ 0.5724224 1 WAV до JPY ¥ 2.1586912 1 WAV до RUB ₽ 1.2516288 1 WAV до INR ₹ 1.2946432 1 WAV до IDR Rp 250.6665664 1 WAV до KRW ₩ 21.363568 1 WAV до PHP ₱ 0.8599872 1 WAV до EGP ￡E. 0.771552 1 WAV до BRL R$ 0.0881344 1 WAV до CAD C$ 0.0207552 1 WAV до BDT ৳ 1.8278112 1 WAV до NGN ₦ 24.0254976 1 WAV до UAH ₴ 0.622656 1 WAV до VES Bs 1.06784 1 WAV до PKR Rs 4.2175168 1 WAV до KZT ₸ 7.7725216 1 WAV до THB ฿ 0.5033888 1 WAV до TWD NT$ 0.4868448 1 WAV до AED د.إ 0.0551968 1 WAV до CHF Fr 0.0121824 1 WAV до HKD HK$ 0.11656 1 WAV до MAD .د.م 0.139872 1 WAV до MXN $ 0.3057632

Ресурс Wave World

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Люди також запитують: Інші запитання про Wave World Яка сьогодні ціна Wave World (WAV)? Поточна ціна Wave World (WAV) становить 0.01504 USD . Яка ринкова капіталізація Wave World (WAV)? Поточна ринкова капіталізація Wave World становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції WAV на ринкову ціну в реальному часі 0.01504 USD . Яка циркуляційна пропозиція Wave World (WAV)? Поточна циркуляційна пропозиція Wave World (WAV) становить -- USD . Яка була найвища ціна Wave World (WAV)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Wave World (WAV) становить 0.035 USD . Який обсяг торгівлі Wave World (WAV) за 24 год? Обсяг торгівлі Wave World (WAV) за 24 год становить $ 225.24K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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