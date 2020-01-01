Токеноміка Alvey Chain (WALV) Дізнайтеся ключову інформацію про Alvey Chain (WALV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alvey Chain (WALV) Alvey is a decentralised blockchain with a proof-of-stake consensus model, meaning that the author of the subsequent block is selected at random based on how much cryptocurrency they have in their wallet and how mature that wallet is, continuously rotating addresses to ensure decentralisation and network participation. Blocks are usually built or minted rather than mined; there are also block rewards in addition to transaction fees, thus, builders receive a percentage of "interest" on the amount of funds they bet. Офіційний вебсайт: https://www.alveychain.com/ Whitepaper: https://alveychain.com/documents/Alvey-Chain-White-Paper-V1.1-1.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/7mUGedR4KTULcggZuY5Ggrh36AXWKgsVL993aAAbwALV Купити WALV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alvey Chain (WALV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alvey Chain (WALV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 792,96K $ 792,96K $ 792,96K Загальна пропозиція: $ 320,00M $ 320,00M $ 320,00M Циркуляційна пропозиція: $ 320,00M $ 320,00M $ 320,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 792,96K $ 792,96K $ 792,96K Історичний максимум: $ 0,10595 $ 0,10595 $ 0,10595 Історичний мінімум: $ 0,002292945583626818 $ 0,002292945583626818 $ 0,002292945583626818 Поточна ціна: $ 0,002478 $ 0,002478 $ 0,002478 Дізнайтеся більше про ціну Alvey Chain (WALV)

Токеноміка Alvey Chain (WALV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alvey Chain (WALV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WALV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WALV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WALV, досліджуйте ціну токена WALV в реальному часі!

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