Токеноміка Ambire Wallet (WALLET) Дізнайтеся ключову інформацію про Ambire Wallet (WALLET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ambire Wallet (WALLET) Ambire Wallet — це гаманець Web3, який робить самостійне зберігання коштів простим і безпечним. Це перший гібридний гаманець з абстрактним акаунтом, який підтримує базові (EOA) та смартакаунти, підвищуючи безпеку та зручність користування. Офіційний вебсайт: https://www.ambire.com/ Whitepaper: https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Купити WALLET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ambire Wallet (WALLET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ambire Wallet (WALLET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,75M $ 9,75M $ 9,75M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 713,37M $ 713,37M $ 713,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,67M $ 13,67M $ 13,67M Історичний максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Історичний мінімум: $ 0,000638616003044836 $ 0,000638616003044836 $ 0,000638616003044836 Поточна ціна: $ 0,01367 $ 0,01367 $ 0,01367 Дізнайтеся більше про ціну Ambire Wallet (WALLET)

Токеноміка Ambire Wallet (WALLET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ambire Wallet (WALLET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WALLET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WALLET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WALLET, досліджуйте ціну токена WALLET в реальному часі!

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