Токеноміка WAGMI Games (WAGMIGAMES) Дізнайтеся ключову інформацію про WAGMI Games (WAGMIGAMES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WAGMI Games (WAGMIGAMES) WAGMI Games створює перший всесвіт web3, що охоплює безліч ігор, коміксів, аніме, предметів колекціонування, косплею та багато іншого. Офіційний вебсайт: https://www.wagmigames.com Whitepaper: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Купити WAGMIGAMES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WAGMI Games (WAGMIGAMES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WAGMI Games (WAGMIGAMES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,99M $ 5,99M $ 5,99M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,80T $ 1,80T $ 1,80T FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00005995 $ 0,00005995 $ 0,00005995 Історичний мінімум: $ 0,000002194837186306 $ 0,000002194837186306 $ 0,000002194837186306 Поточна ціна: $ 0,00000332 $ 0,00000332 $ 0,00000332 Дізнайтеся більше про ціну WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Токеноміка WAGMI Games (WAGMIGAMES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WAGMI Games (WAGMIGAMES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAGMIGAMES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAGMIGAMES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAGMIGAMES, досліджуйте ціну токена WAGMIGAMES в реальному часі!

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