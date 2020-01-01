Токеноміка Wrapped Accumulate (WACME) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped Accumulate (WACME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped Accumulate (WACME) Accumulate Protocol («Accumulate») — це блокчейн делегованого підтвердження частки (DPoS) на основі ідентичності, розроблений для забезпечення цифрової економіки через взаємодію з блокчейнами рівня 1, інтеграцію з корпоративними технологічними стеками та взаємодію з Всесвітньою павутиною. Accumulate обходить трилему безпеки, масштабованості та децентралізації, впроваджуючи архітектуру блокчейну, у якій цифрові ідентифікаційні дані з можливістю керування ключами, токенами, даними та іншими ідентифікаційними даними розглядаються як власні незалежні блокчейни. Офіційний вебсайт: https://accumulatenetwork.io Whitepaper: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://explorer.accumulatenetwork.io Купити WACME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped Accumulate (WACME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped Accumulate (WACME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 225,91K $ 225,91K $ 225,91K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 32,05M $ 32,05M $ 32,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,52M $ 3,52M $ 3,52M Історичний максимум: $ 0,1036 $ 0,1036 $ 0,1036 Історичний мінімум: $ 0,00000999576793482 $ 0,00000999576793482 $ 0,00000999576793482 Поточна ціна: $ 0,007048 $ 0,007048 $ 0,007048 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped Accumulate (WACME)

Токеноміка Wrapped Accumulate (WACME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped Accumulate (WACME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WACME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WACME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WACME, досліджуйте ціну токена WACME в реальному часі!

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