Токеноміка VeThor Token (VTHO) Дізнайтеся ключову інформацію про VeThor Token (VTHO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VeThor Token (VTHO) The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Офіційний вебсайт: https://www.vechain.org/ Whitepaper: https://www.vechain.org/assets/whitepaper/whitepaper-3-0.pdf Оглядач блокчейну: https://vechainstats.com/ Купити VTHO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VeThor Token (VTHO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VeThor Token (VTHO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 169,59M $ 169,59M $ 169,59M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 91,22B $ 91,22B $ 91,22B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0284833 $ 0,0284833 $ 0,0284833 Історичний мінімум: $ 0,000152617258992 $ 0,000152617258992 $ 0,000152617258992 Поточна ціна: $ 0,001859 $ 0,001859 $ 0,001859 Дізнайтеся більше про ціну VeThor Token (VTHO)

Токеноміка VeThor Token (VTHO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VeThor Token (VTHO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VTHO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VTHO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VTHO, досліджуйте ціну токена VTHO в реальному часі!

Як купити VTHO Зацікавлені в додаванні VeThor Token (VTHO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі VTHO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити VTHO на MEXC зараз!

Історія ціни VeThor Token (VTHO) Аналіз історії ціни VTHO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни VTHO прямо зараз!

Прогноз ціни VTHO Хочете знати, куди рухається VTHO? Наша сторінка прогнозу ціни VTHO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена VTHO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!