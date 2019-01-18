Токеноміка V Systems (VSYS) Дізнайтеся ключову інформацію про V Systems (VSYS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація V Systems (VSYS) V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Офіційний вебсайт: https://www.v.systems/ Whitepaper: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.v.systems/ Купити VSYS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни V Systems (VSYS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена V Systems (VSYS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 3,44B $ 3,44B $ 3,44B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,2778 $ 0,2778 $ 0,2778 Історичний мінімум: $ 0,0002447931117377 $ 0,0002447931117377 $ 0,0002447931117377 Поточна ціна: $ 0,0003005 $ 0,0003005 $ 0,0003005 Дізнайтеся більше про ціну V Systems (VSYS)

Токеноміка V Systems (VSYS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки V Systems (VSYS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VSYS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VSYS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VSYS, досліджуйте ціну токена VSYS в реальному часі!

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