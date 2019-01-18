Токеноміка V Systems (VSYS)

Токеноміка V Systems (VSYS)

Дізнайтеся ключову інформацію про V Systems (VSYS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

Офіційний вебсайт:
https://www.v.systems/
Whitepaper:
https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf
Оглядач блокчейну:
https://explorer.v.systems/

Токеноміка та аналіз ціни V Systems (VSYS)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена V Systems (VSYS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,03M
$ 1,03M$ 1,03M
Загальна пропозиція:
--
----
Циркуляційна пропозиція:
$ 3,44B
$ 3,44B$ 3,44B
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 0,2778
$ 0,2778$ 0,2778
Історичний мінімум:
$ 0,0002447931117377
$ 0,0002447931117377$ 0,0002447931117377
Поточна ціна:
$ 0,0003005
$ 0,0003005$ 0,0003005

Токеноміка V Systems (VSYS): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки V Systems (VSYS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів VSYS, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VSYS, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку VSYS, досліджуйте ціну токена VSYS в реальному часі!

Як купити VSYS

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Історія ціни V Systems (VSYS)

Аналіз історії ціни VSYS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни VSYS

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Відмова від відповідальності

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