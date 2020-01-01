Токеноміка Vyvo Coin (VSC) Дізнайтеся ключову інформацію про Vyvo Coin (VSC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vyvo Coin (VSC) Vyvo Coin ($VSC) є нативною монетою Vyvo Coin. $VSC використовується для різних цілей; як-от стейкінг, комісії за gas транзакцій у мережі VSC та участь у децентралізованому маркетплейсі цифрових даних про здоров’я. Офіційний вебсайт: https://www.vyvo.com/ Whitepaper: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://vscscan.org Купити VSC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vyvo Coin (VSC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vyvo Coin (VSC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,26M $ 3,26M $ 3,26M Загальна пропозиція: $ 20,01B $ 20,01B $ 20,01B Циркуляційна пропозиція: $ 941,35M $ 941,35M $ 941,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 69,21M $ 69,21M $ 69,21M Історичний максимум: $ 0,0868 $ 0,0868 $ 0,0868 Історичний мінімум: $ 0,003259803869264497 $ 0,003259803869264497 $ 0,003259803869264497 Поточна ціна: $ 0,003458 $ 0,003458 $ 0,003458 Дізнайтеся більше про ціну Vyvo Coin (VSC)

Токеноміка Vyvo Coin (VSC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vyvo Coin (VSC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VSC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VSC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VSC, досліджуйте ціну токена VSC в реальному часі!

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