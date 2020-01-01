Токеноміка Virtual X (VRL)

Токеноміка Virtual X (VRL)

Дізнайтеся ключову інформацію про Virtual X (VRL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Virtual X (VRL)

Virtual X — це децентралізована мережа мобільного зв’язку на основі блокчейну. Ця революційна ініціатива використовує потужність технології eSIM, дозволяючи користувачам миттєво активувати свої мобільні послуги без фізичної SIM-карти.

Офіційний вебсайт:
https://www.virtualx.uk
Whitepaper:
https://virtualx.uk/whitepaper.pdf
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36

Токеноміка та аналіз ціни Virtual X (VRL)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Virtual X (VRL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
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Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
--
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Історичний максимум:
$ 0,004385
$ 0,004385$ 0,004385
Історичний мінімум:
$ 0,00005244363770449
$ 0,00005244363770449$ 0,00005244363770449
Поточна ціна:
$ 0,0000171
$ 0,0000171$ 0,0000171

Токеноміка Virtual X (VRL): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Virtual X (VRL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів VRL, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VRL, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку VRL, досліджуйте ціну токена VRL в реальному часі!

Як купити VRL

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Історія ціни Virtual X (VRL)

Аналіз історії ціни VRL допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни VRL

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.