Токеноміка Virtual X (VRL) Дізнайтеся ключову інформацію про Virtual X (VRL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Virtual X (VRL) Virtual X — це децентралізована мережа мобільного зв’язку на основі блокчейну. Ця революційна ініціатива використовує потужність технології eSIM, дозволяючи користувачам миттєво активувати свої мобільні послуги без фізичної SIM-карти. Офіційний вебсайт: https://www.virtualx.uk Whitepaper: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 Купити VRL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Virtual X (VRL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Virtual X (VRL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,004385 $ 0,004385 $ 0,004385 Історичний мінімум: $ 0,00005244363770449 $ 0,00005244363770449 $ 0,00005244363770449 Поточна ціна: $ 0,0000171 $ 0,0000171 $ 0,0000171 Дізнайтеся більше про ціну Virtual X (VRL)

Токеноміка Virtual X (VRL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Virtual X (VRL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VRL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VRL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VRL, досліджуйте ціну токена VRL в реальному часі!

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