Що таке VR1 (VR1)

VR1 — це криптовалюта, орієнтована на ігри, побудована на блокчейні Solana, призначена для забезпечення екосистеми VR1 Arcade та пов'язаних з нею ігор і застосунків. Токен полегшує безперебійні транзакції, стимулює залучення гравців і надає права управління, забезпечуючи децентралізовану економіку, керовану гравцями.

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Прогноз курсу VR1

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Історія ціни VR1

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VR1 до місцевих валют

1 VR1 до VND ₫ 514,10205 1 VR1 до AUD A$ 0,0310775 1 VR1 до GBP ￡ 0,014837 1 VR1 до EUR € 0,017644 1 VR1 до USD $ 0,02005 1 VR1 до MYR RM 0,0848115 1 VR1 до TRY ₺ 0,7821505 1 VR1 до JPY ¥ 2,894418 1 VR1 до RUB ₽ 1,6090125 1 VR1 до INR ₹ 1,7108665 1 VR1 до IDR Rp 328,688472 1 VR1 до KRW ₩ 27,5789755 1 VR1 до PHP ₱ 1,113577 1 VR1 до EGP ￡E. 0,99849 1 VR1 до BRL R$ 0,1132825 1 VR1 до CAD C$ 0,0274685 1 VR1 до BDT ৳ 2,447704 1 VR1 до NGN ₦ 31,774839 1 VR1 до UAH ₴ 0,835684 1 VR1 до VES Bs 1,8847 1 VR1 до PKR Rs 5,6462805 1 VR1 до KZT ₸ 10,208658 1 VR1 до THB ฿ 0,6574395 1 VR1 до TWD NT$ 0,601901 1 VR1 до AED د.إ 0,0735835 1 VR1 до CHF Fr 0,016441 1 VR1 до HKD HK$ 0,1569915 1 VR1 до MAD .د.م 0,1850615 1 VR1 до MXN $ 0,385361

Ресурс VR1

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Люди також запитують: Інші запитання про VR1 Яка сьогодні ціна VR1 (VR1)? Поточна ціна VR1 (VR1) становить 0,02005 USD . Яка ринкова капіталізація VR1 (VR1)? Поточна ринкова капіталізація VR1 становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції VR1 на ринкову ціну в реальному часі 0,02005 USD . Яка циркуляційна пропозиція VR1 (VR1)? Поточна циркуляційна пропозиція VR1 (VR1) становить -- USD . Яка була найвища ціна VR1 (VR1)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна VR1 (VR1) становить 0,0655 USD . Який обсяг торгівлі VR1 (VR1) за 24 год? Обсяг торгівлі VR1 (VR1) за 24 год становить $ 102,43K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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