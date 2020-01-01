Токеноміка Virtue Poker (VPP) Дізнайтеся ключову інформацію про Virtue Poker (VPP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Virtue Poker (VPP) Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less. Офіційний вебсайт: https://virtue.poker/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1szNUnoGinpjULyzUJfmWl4jUYKVbxUe-nSXtXBwjnF0/edit?usp=sharing Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5eeaa2dcb23056f4e8654a349e57ebe5e76b5e6e Купити VPP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Virtue Poker (VPP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Virtue Poker (VPP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,06K $ 33,06K $ 33,06K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 106,99M $ 106,99M $ 106,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 154,50K $ 154,50K $ 154,50K Історичний максимум: $ 0,3959 $ 0,3959 $ 0,3959 Історичний мінімум: $ 0,000300484868687716 $ 0,000300484868687716 $ 0,000300484868687716 Поточна ціна: $ 0,000309 $ 0,000309 $ 0,000309 Дізнайтеся більше про ціну Virtue Poker (VPP)

Токеноміка Virtue Poker (VPP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Virtue Poker (VPP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VPP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VPP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VPP, досліджуйте ціну токена VPP в реальному часі!

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