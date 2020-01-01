Токеноміка Voltage Finance (VOLTAGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Voltage Finance (VOLTAGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Voltage Finance (VOLTAGE) Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Офіційний вебсайт: https://voltage.finance/ Whitepaper: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Оглядач блокчейну: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Купити VOLTAGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Voltage Finance (VOLTAGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Voltage Finance (VOLTAGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0019263 $ 0,0019263 $ 0,0019263 Історичний мінімум: $ 0,000019462801818485 $ 0,000019462801818485 $ 0,000019462801818485 Поточна ціна: $ 0,0000558 $ 0,0000558 $ 0,0000558 Дізнайтеся більше про ціну Voltage Finance (VOLTAGE)

Токеноміка Voltage Finance (VOLTAGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Voltage Finance (VOLTAGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VOLTAGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VOLTAGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VOLTAGE, досліджуйте ціну токена VOLTAGE в реальному часі!

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