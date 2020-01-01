Токеноміка VentureMind AI (VNTR) Дізнайтеся ключову інформацію про VentureMind AI (VNTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VentureMind AI (VNTR) VentureMind AI ─ революційна платформа на перетині штучного інтелекту, блокчейну та робототехніки, розроблена для надання користувачам спеціалізованих інструментів штучного інтелекту, кастомізованих ШІ-агентів та дистанційно керованих робототехнічних рішень. Побудована на блокчейні Solana та інтегрована з Theta Network, платформа надає децентралізовані рішення на основі штучного інтелекту для таких галузей, як будівництво, безпека, освіта та розваги. Офіційний вебсайт: https://www.venturemind.ai/ Whitepaper: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Купити VNTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VentureMind AI (VNTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VentureMind AI (VNTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 433,00M $ 433,00M $ 433,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Історичний максимум: $ 0,0385 $ 0,0385 $ 0,0385 Історичний мінімум: $ 0,001594912600171326 $ 0,001594912600171326 $ 0,001594912600171326 Поточна ціна: $ 0,002467 $ 0,002467 $ 0,002467 Дізнайтеся більше про ціну VentureMind AI (VNTR)

Токеноміка VentureMind AI (VNTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VentureMind AI (VNTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VNTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VNTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VNTR, досліджуйте ціну токена VNTR в реальному часі!

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