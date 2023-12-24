Токеноміка Virtuals Protocol (VIRTUAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Virtuals Protocol (VIRTUAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Virtuals Protocol (VIRTUAL) Virtuals Protocol займається створенням ігор із демократичним ШІ. Думайте про Virtual як про бібліотеку ігрових ШІ та ринок, який поєднує розробників ШІ (сторона пропозиції) з розробниками ігор (сторона попиту). Офіційний вебсайт: https://www.virtuals.io/ Whitepaper: https://whitepaper.virtuals.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/3iQL8BFS2vE7mww4ehAqQHAsbmRNCrPxizWAT2Zfyr9y Купити VIRTUAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Virtuals Protocol (VIRTUAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Virtuals Protocol (VIRTUAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 939,74M $ 939,74M $ 939,74M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 654,92M $ 654,92M $ 654,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,43B $ 1,43B $ 1,43B Історичний максимум: $ 5,25 $ 5,25 $ 5,25 Історичний мінімум: $ 0,007604929689950013 $ 0,007604929689950013 $ 0,007604929689950013 Поточна ціна: $ 1,4349 $ 1,4349 $ 1,4349 Дізнайтеся більше про ціну Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Детальна структура токена Virtuals Protocol (VIRTUAL) Дізнайтеся більше про те, як випускаються, розподіляються та розблоковуються токени VIRTUAL. У цьому розділі висвітлюються ключові аспекти економічної структури токена: корисність, стимули та графік розблокування. Overview Virtuals Protocol (VIRTUAL) is an ERC-20 token deployed on Ethereum and bridged to Base, with a max supply of 1 billion VIRTUAL. It powers a decentralized platform allowing users to create, monetize, and co-own AI agents. The following analysis details its issuance, allocation, usage/incentive mechanisms, locking, and unlocking schedules. 1. Issuance Mechanism Token Standard: ERC-20; deployed on Ethereum and Base.

ERC-20; deployed on Ethereum and Base. Max Supply: 1,000,000,000 VIRTUAL.

1,000,000,000 VIRTUAL. Evidence of Minting: The contract was found with "mint" function capacity.

The contract was found with "mint" function capacity. Distribution: Tokens are created upon agent launches (e.g., via Initial Agent Offerings). 2. Allocation Mechanism The following table summarizes the key initial allocations and unlock events: Recipient/Group Allocation Type Amount (VIRTUAL) Unlock Type Unlock Date Ecosystem Treasury Company/Treasury & Ecosystem 350,000,000 Cliff 2033-12-24 Public Distribution Public Investors 600,000,000 Cliff 2023-12-24 Liquidity Company/Treasury & Ecosystem 50,000,000 Cliff 2023-12-24 Public Distribution: Largest share, allocated instantly at launch.

Largest share, allocated instantly at launch. Ecosystem Treasury: Substantial reserve, cliff unlock in Dec 2033.

Substantial reserve, cliff unlock in Dec 2033. Liquidity: Set aside for DEX/AMM activities, unlocked at launch. 3. Usage and Incentive Mechanisms Primary Uses: Payments: All platform transactions (e.g., buying AI agent tokens) require VIRTUAL.

All platform transactions (e.g., buying AI agent tokens) require VIRTUAL. Agent Launch: Launching or acquiring Virtual Agents requires VIRTUAL.

Launching or acquiring Virtual Agents requires VIRTUAL. Marketplace Utility: Used for trading, renting, or investing in agents. Incentives: Staking (Planned): Staking/LP delegation for validator participation; staking rewards from protocol treasury, which accrues a 1% fee from trading and agent interactions.

Staking/LP delegation for validator participation; staking rewards from protocol treasury, which accrues a 1% fee from trading and agent interactions. Buyback & Burn: Inference payments from agent usage are directed to buy back and burn agent tokens, influencing VIRTUAL utility and scarcity.

Inference payments from agent usage are directed to buy back and burn agent tokens, influencing VIRTUAL utility and scarcity. Governance: VIRTUAL holders get "veVIRTUAL" (1:1, non-transferable) which can be delegated for governance voting. No capital or profit rights. 4. Locking Mechanism veVIRTUAL: For governance, delegated at a 1:1 ratio, no locking or escrow required to acquire voting power.

For governance, delegated at a 1:1 ratio, no locking or escrow required to acquire voting power. No Explicit Staking Lock (As of Dec 2024): No formal token lockup or escrow required for staking as of the latest data, though staking-based mechanisms are planned. 5. Unlocking Time and Schedule Public/Holders: 650 million (Public Distribution + Liquidity) fully unlocked at TGE (2023-12-24).

650 million (Public Distribution + Liquidity) fully unlocked at TGE (2023-12-24). Ecosystem Treasury: 350 million subject to a cliff, unlocking in 2033, aligning with long-term development and protocol sustainability. 6. Summary Table Mechanism Details Issuance ERC-20, 1B max supply, mint function present Allocation See allocation table above Usage/Utility Payments, AI agent acquisition, marketplace, governance, incentives Incentive Mechanisms Buyback & burn, future staking/validator rewards Locking Mechanism veVIRTUAL for governance (no escrow), future staking planned Unlocking Schedule Most tokens unlocked at launch; treasury cliff until 2033 7. Additional Notes No claim to profits, dividends, or legal rights is conferred by holding VIRTUAL.

All agent actions and protocol emissions are transparently managed via smart contracts.

The buyback/burn mechanism is agent-specific and distinct from the global VIRTUAL token. Conclusion:

Virtuals Protocol's token economic design aims to align rapid community participation (via public and liquidity allocations) with long-term ecosystem growth (via treasury cliffs and planned staking/governance enhancements). The system is tailored for transparent monetization and iterative community-driven development of AI agents, leveraging utility, incentives, and a future-proof governance framework.

Токеноміка Virtuals Protocol (VIRTUAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Virtuals Protocol (VIRTUAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VIRTUAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VIRTUAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VIRTUAL, досліджуйте ціну токена VIRTUAL в реальному часі!

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