Токеноміка VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) Дізнайтеся ключову інформацію про VIRGEN by Virtuals (VIRGEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) $VIRGEN — це перший мемкоїн на платформі Virtuals @virtuals_io, 100% якого знаходяться в обігу. Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xbf8566956b4e2d8beb90c4c19dbb8c67a9290c36 Купити VIRGEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VIRGEN by Virtuals (VIRGEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,037722 $ 0,037722 $ 0,037722 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,004099 $ 0,004099 $ 0,004099 Дізнайтеся більше про ціну VIRGEN by Virtuals (VIRGEN)

Токеноміка VIRGEN by Virtuals (VIRGEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VIRGEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VIRGEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VIRGEN, досліджуйте ціну токена VIRGEN в реальному часі!

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