Токеноміка VIDT DAO (VIDT) Дізнайтеся ключову інформацію про VIDT DAO (VIDT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VIDT DAO (VIDT) VIDT DAO — це передовий блокчейн-проєкт, який використовує технологію міток часу для відновлення цифрової довіри за допомогою екосистеми Web3. Він працює як платформа з відкритим вихідним кодом, використовуючи свою унікальну технологію блокчейну для забезпечення автентичності та цілісності даних і документів. Офіційний вебсайт: https://vidt-dao.com Whitepaper: https://www.vidt-dao.com/vidt-token Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 Купити VIDT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VIDT DAO (VIDT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VIDT DAO (VIDT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 466,72K $ 466,72K $ 466,72K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 879,77M $ 879,77M $ 879,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 530,50K $ 530,50K $ 530,50K Історичний максимум: $ 0,05612 $ 0,05612 $ 0,05612 Історичний мінімум: $ 0,000493225707346128 $ 0,000493225707346128 $ 0,000493225707346128 Поточна ціна: $ 0,0005305 $ 0,0005305 $ 0,0005305 Дізнайтеся більше про ціну VIDT DAO (VIDT)

Токеноміка VIDT DAO (VIDT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VIDT DAO (VIDT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VIDT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VIDT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VIDT, досліджуйте ціну токена VIDT в реальному часі!

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