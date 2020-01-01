Токеноміка Voyager Token (VGX) Дізнайтеся ключову інформацію про Voyager Token (VGX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Voyager Token (VGX) VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Офіційний вебсайт: https://www.vgxfoundation.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Купити VGX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Voyager Token (VGX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Voyager Token (VGX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 495,10M $ 495,10M $ 495,10M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,7886 $ 0,7886 $ 0,7886 Історичний мінімум: $ 0,002486921281576047 $ 0,002486921281576047 $ 0,002486921281576047 Поточна ціна: $ 0,004034 $ 0,004034 $ 0,004034 Дізнайтеся більше про ціну Voyager Token (VGX)

Токеноміка Voyager Token (VGX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Voyager Token (VGX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VGX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VGX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VGX, досліджуйте ціну токена VGX в реальному часі!

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