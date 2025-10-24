Актуальна ціна VFY сьогодні становить 0.07777 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VFY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VFY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна VFY сьогодні становить 0.07777 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VFY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VFY на MEXC вже зараз.

Курс VFY (VFY)

Актуальна ціна 1 VFY до USD:

$0,07777
+5,39%1D
USD
Графік ціни VFY (VFY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:33:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни VFY (VFY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0673
Мін. за 24 год
$ 0,07855
Макс. за 24 год

$ 0,0673
$ 0,07855
--
--
-0,13%

+5,39%

-12,03%

-12,03%

Актуальна ціна VFY (VFY) становить $ 0,07777. За останні 24 години VFY торгувався між мінімумом у $ 0,0673 і максимумом у $ 0,07855, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VFY становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то VFY змінився на -0,13% за останню годину, +5,39% за 24 години та на -12,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VFY (VFY)

--
$ 257,02K
$ 257,02K$ 257,02K

$ 77,77M
$ 77,77M$ 77,77M

--
1 000 000 000
ZKVERIFY

Поточна ринкова капіталізація VFY — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 257,02K. Циркуляційна пропозиція VFY — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,77M.

Історія ціни VFY (VFY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на VFY за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0039774+5,39%
30 днів$ +0,02777+55,54%
60 днів$ +0,02777+55,54%
90 днів$ +0,02777+55,54%
Зміна ціни VFY сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VFY на $ +0,0039774 (+5,39%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни VFY за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,02777 (+55,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни VFY за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VFY змінився на $ +0,02777 (+55,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни VFY за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,02777 (+55,54%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для VFY (VFY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни VFY зараз.

Що таке VFY (VFY)

zkVerify — це універсальний та надзвичайно ефективний рівень перевірки доказів для практичних застосувань у реальному світі через весь інтернет. Значно знижуючи бар'єр доступу до перевірок доказів із нульовим розголошенням, zkVerify відкриває масштабованість і величезний потенціал зростання в таких секторах, як DeFi, ШІ та повсякденні цифрові взаємодії.

Проєкт VFY доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями VFY. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу VFY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про VFY у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі VFY безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни VFY (USD)

Скільки коштуватиме VFY (VFY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів VFY (VFY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо VFY.

Перегляньте прогноз ціни VFY вже зараз!

Токеноміка VFY (VFY)

Розуміння токеноміки VFY (VFY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VFY зараз!

Як купити VFY (VFY)

Шукаєте як купити VFY? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати VFY на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

VFY до місцевих валют

1 VFY (VFY) до VND
Ресурс VFY

Щоб дізнатися більше про VFY, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVFY
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про VFY

Скільки сьогодні коштує VFY (VFY)?
Актуальна ціна VFY у USD становить 0,07777 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VFY до USD?
Поточна ціна VFY до USD — $ 0,07777. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація VFY?
Ринкова капіталізація VFY — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VFY?
Циркуляційна пропозиція VFY — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VFY?
VFY досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VFY?
Історична мінімальна ціна VFY становила -- USD.
Який обсяг торгівлі VFY?
Актуальний обсяг торгівлі VFY за 24 години — $ 257,02K USD.
Чи підніметься ціна VFY цього року?
VFY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VFY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор VFY до USD

Сума

VFY
VFY
USD
USD

1 VFY = 0,07777 USD

Торгувати VFY

VFY/USDT
$0,07777
+5,40%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --