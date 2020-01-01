Токеноміка Vestate (VES) Дізнайтеся ключову інформацію про Vestate (VES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vestate (VES) Vestate очолює революцію в сфері нерухомості Real Estate 3.0, поєднуючи блокчейн з реальними активами (RWA) на глобальному ринку нерухомості. Він токенізує комісійні, забезпечуючи справедливу компенсацію через прозорі транзакції. Платформа позиціонується для майбутнього переходу до Real Estate 3.0, формуючи більш доступну та справедливу сферу нерухомості, тепер з акцентом на RWA. Офіційний вебсайт: https://vestate.fund/ Whitepaper: https://docs.vestate.fund/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 Купити VES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vestate (VES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vestate (VES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 233,80K $ 233,80K $ 233,80K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 143,70M $ 143,70M $ 143,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 813,50K $ 813,50K $ 813,50K Історичний максимум: $ 0,0479 $ 0,0479 $ 0,0479 Історичний мінімум: $ 0,001340170733203123 $ 0,001340170733203123 $ 0,001340170733203123 Поточна ціна: $ 0,001627 $ 0,001627 $ 0,001627 Дізнайтеся більше про ціну Vestate (VES)

Токеноміка Vestate (VES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vestate (VES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VES, досліджуйте ціну токена VES в реальному часі!

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