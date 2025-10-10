Velvet — це операційна система DeFAI, яка оптимізує дослідження, торгівлю та управління портфелем ончейн. Застосунок Velvet працює на BNB Chain, Base, Solana, Ethereum та Sonic, де понад 100 тисяч користувачів торгують та виконують DeFi-стратегії. Його багатоагентний штучний інтелект Co-Pilot, інтегрований у застосунок, допомагає виявляти, аналізувати та реалізовувати нові можливості за допомогою природної мови. Інфраструктура Velvet також дозволяє іншим створювати токенізовані DeFi-стратегії та керувати ними через інтерфейс користувача або API, а також понад 10 тисяч сховищ, створених KOL, трейдерами та криптовалютними хедж-фондами.

Velvet — це операційна система DeFAI, яка оптимізує дослідження, торгівлю та управління портфелем ончейн. Застосунок Velvet працює на BNB Chain, Base, Solana, Ethereum та Sonic, де понад 100 тисяч користувачів торгують та виконують DeFi-стратегії. Його багатоагентний штучний інтелект Co-Pilot, інтегрований у застосунок, допомагає виявляти, аналізувати та реалізовувати нові можливості за допомогою природної мови. Інфраструктура Velvet також дозволяє іншим створювати токенізовані DeFi-стратегії та керувати ними через інтерфейс користувача або API, а також понад 10 тисяч сховищ, створених KOL, трейдерами та криптовалютними хедж-фондами.