Токеноміка VELA AI (VELAAI) Дізнайтеся ключову інформацію про VELA AI (VELAAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VELA AI (VELAAI) Як перша в світі сервісна платформа RWA на основі штучного інтелекту, VelaAI покладається на інноваційні моделі, такі як механізми скринінгу, токенізація, що підтверджує відповідність вимогам, і краудфандинговий ринок спільнот, щоб відкрити шлях до децентралізованої фінансової інтеграції для фізичних активів. Вона використовує унікальну економічну модель токенів для збільшення кількості емітованих активів, що дозволяє власникам токенів стати основним центром ринкової ліквідності. Офіційний вебсайт: https://vela.ltd/ Whitepaper: https://www.vela.ltd/assets/VelaBusinessPlan.pdf Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x053708a5BC7f1627Ddc87e780eE381cf1e31f765 Купити VELAAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VELA AI (VELAAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VELA AI (VELAAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,1917 $ 0,1917 $ 0,1917 Історичний мінімум: $ 0,12283162113438918 $ 0,12283162113438918 $ 0,12283162113438918 Поточна ціна: $ 0,01255 $ 0,01255 $ 0,01255 Дізнайтеся більше про ціну VELA AI (VELAAI)

Токеноміка VELA AI (VELAAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VELA AI (VELAAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VELAAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VELAAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VELAAI, досліджуйте ціну токена VELAAI в реальному часі!

Як купити VELAAI Зацікавлені в додаванні VELA AI (VELAAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі VELAAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити VELAAI на MEXC зараз!

Історія ціни VELA AI (VELAAI) Аналіз історії ціни VELAAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни VELAAI прямо зараз!

Прогноз ціни VELAAI Хочете знати, куди рухається VELAAI? Наша сторінка прогнозу ціни VELAAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена VELAAI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!