Токеноміка Valencia CF (VCF) Дізнайтеся ключову інформацію про Valencia CF (VCF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Valencia CF (VCF) $VCF is the name of the only official Valencia Club de Fútbol Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Офіційний вебсайт: https://socios.com Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xba0c26485b1909f80476067272d74A99Cc0E1D57 Купити VCF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Valencia CF (VCF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Valencia CF (VCF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 905,77K $ 905,77K $ 905,77K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 6,15M $ 6,15M $ 6,15M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Історичний мінімум: $ 0,1351038048407184 $ 0,1351038048407184 $ 0,1351038048407184 Поточна ціна: $ 0,1473 $ 0,1473 $ 0,1473 Дізнайтеся більше про ціну Valencia CF (VCF)

Токеноміка Valencia CF (VCF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Valencia CF (VCF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VCF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VCF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VCF, досліджуйте ціну токена VCF в реальному часі!

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