Vameon представляє вам передову мобільну 3D гру dEmpire of Vampire на основі BNB Chain, що поєднує в собі геймплей AAA з миттєвим входженням в гру, і все це в децентралізованому NFT-метавсесвіті «грати, щоб заробляти (англ. Play to Earn)». Гравці повністю занурюються в екосистему, де вони можуть карбувати безплатних NFT-персонажів і підвищувати їхню цінність за допомогою ігрового прогресу, а також заробляти криптовалюту і насолоджуватися захопливим ігровим процесом.