Токеноміка Vectorspace AI X (VAIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Vectorspace AI X (VAIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vectorspace AI X (VAIX) Ми запускаємо біологічні CubeSat, застосовуючи мовне моделювання (ШІ) до даних з метою прискорення рішень у галузі персоналізованої медицини для всього людства. Офіційний вебсайт: https://vectorspace.ai Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Купити VAIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vectorspace AI X (VAIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vectorspace AI X (VAIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Загальна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Циркуляційна пропозиція: $ 49,88M $ 49,88M $ 49,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,42M $ 5,42M $ 5,42M Історичний максимум: $ 0,2541 $ 0,2541 $ 0,2541 Історичний мінімум: $ 0,01002462128791707 $ 0,01002462128791707 $ 0,01002462128791707 Поточна ціна: $ 0,0361 $ 0,0361 $ 0,0361 Дізнайтеся більше про ціну Vectorspace AI X (VAIX)

Токеноміка Vectorspace AI X (VAIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vectorspace AI X (VAIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VAIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VAIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VAIX, досліджуйте ціну токена VAIX в реальному часі!

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