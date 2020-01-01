Токеноміка Vectorspace AI X (VAIX)

Токеноміка Vectorspace AI X (VAIX)

Дізнайтеся ключову інформацію про Vectorspace AI X (VAIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Vectorspace AI X (VAIX)

Ми запускаємо біологічні CubeSat, застосовуючи мовне моделювання (ШІ) до даних з метою прискорення рішень у галузі персоналізованої медицини для всього людства.

Офіційний вебсайт:
https://vectorspace.ai
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe

Токеноміка та аналіз ціни Vectorspace AI X (VAIX)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vectorspace AI X (VAIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M
Загальна пропозиція:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 49,88M
$ 49,88M$ 49,88M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 5,42M
$ 5,42M$ 5,42M
Історичний максимум:
$ 0,2541
$ 0,2541$ 0,2541
Історичний мінімум:
$ 0,01002462128791707
$ 0,01002462128791707$ 0,01002462128791707
Поточна ціна:
$ 0,0361
$ 0,0361$ 0,0361

Токеноміка Vectorspace AI X (VAIX): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Vectorspace AI X (VAIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів VAIX, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VAIX, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку VAIX, досліджуйте ціну токена VAIX в реальному часі!

Як купити VAIX

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Історія ціни Vectorspace AI X (VAIX)

Аналіз історії ціни VAIX допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни VAIX

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.