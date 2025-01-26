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Поточна ціна Vectorspace AI X (VAIX)

USD

Графік ціни Vectorspace AI X (VAIX) в реальному часі

$0.0865
$0.0865$0.0865
0.00%(1D)

Дані та інформація про ціну VAIX в реальному часі

Поточна ціна Vectorspace AI X (VAIX) сьогодні становить 0.0865 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна VAIX у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Vectorspace AI X:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 242.60 USD
- Зміна ціни Vectorspace AI X протягом дня – 0.00%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники VAIXUSD

Відстежуйте зміни ціни на Vectorspace AI X за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00.00%
30 днів$ -0.0135-13.50%
60 днів$ -0.0135-13.50%
90 днів$ -0.0135-13.50%

Інформація про ціну VAIX

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Vectorspace AI X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0864
$ 0.0864$ 0.0864

$ 0.0878
$ 0.0878$ 0.0878

$ 0.2541
$ 0.2541$ 0.2541

0.00%

0.00%

-17.70%

Ринкова інформаціяVAIX

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 242.60
$ 242.60$ 242.60

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Що таке Vectorspace AI X ( VAIX)

Ми запускаємо біологічні CubeSat, застосовуючи мовне моделювання (ШІ) до даних з метою прискорення рішень у галузі персоналізованої медицини для всього людства.

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Whitepaper
Офіційний вебсайтVectorspace AI X

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Сума

VAIX
USD

1 VAIX = 0.0865 USD