Токеноміка VAIOT (VAI) Дізнайтеся ключову інформацію про VAIOT (VAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VAIOT (VAI) Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Офіційний вебсайт: https://www.vaiot.ai/ Whitepaper: https://vaiot.ai/assets/files/VAIOT_Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Купити VAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VAIOT (VAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VAIOT (VAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,93M $ 8,93M $ 8,93M Загальна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркуляційна пропозиція: $ 381,90M $ 381,90M $ 381,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,36M $ 9,36M $ 9,36M Історичний максимум: $ 0,476 $ 0,476 $ 0,476 Історичний мінімум: $ 0,004549306036172591 $ 0,004549306036172591 $ 0,004549306036172591 Поточна ціна: $ 0,02339 $ 0,02339 $ 0,02339 Дізнайтеся більше про ціну VAIOT (VAI)

Токеноміка VAIOT (VAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VAIOT (VAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VAI, досліджуйте ціну токена VAI в реальному часі!

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