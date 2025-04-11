Що таке U DEX Platform (UUU)

uDEX – це соціальна торгова платформа, орієнтована на криптовалюти, яка дозволяє користувачам торгувати безпосередньо в соціальних мережах, забезпечуючи підтримку даних ончейн. Платформа підтримує традиційні гаманці, такі як MetaMask, а також соціальні гаманці, авторизовані через акаунти Google, Apple і Telegram, що дозволяє користувачам торгувати, не перериваючи своєї соціальної активності. $UUU – це нативний токен uDEX.

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Прогноз ціни U DEX Platform

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як U DEX Platform, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна UUU? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни U DEX Platform.

Історія ціни U DEX Platform

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UUU до місцевих валют

1 UUU до VND ₫ 39.666627 1 UUU до AUD A$ 0.00245973 1 UUU до GBP ￡ 0.00117572 1 UUU до EUR € 0.00136136 1 UUU до USD $ 0.001547 1 UUU до MYR RM 0.00683774 1 UUU до TRY ₺ 0.05887882 1 UUU до JPY ¥ 0.22204091 1 UUU до RUB ₽ 0.12874134 1 UUU до INR ₹ 0.13316576 1 UUU до IDR Rp 25.78332302 1 UUU до KRW ₩ 2.19743615 1 UUU до PHP ₱ 0.08845746 1 UUU до EGP ￡E. 0.0793611 1 UUU до BRL R$ 0.00906542 1 UUU до CAD C$ 0.00213486 1 UUU до BDT ৳ 0.18800691 1 UUU до NGN ₦ 2.47123968 1 UUU до UAH ₴ 0.0640458 1 UUU до VES Bs 0.109837 1 UUU до PKR Rs 0.43380974 1 UUU до KZT ₸ 0.79947413 1 UUU до THB ฿ 0.05177809 1 UUU до TWD NT$ 0.05007639 1 UUU до AED د.إ 0.00567749 1 UUU до CHF Fr 0.00125307 1 UUU до HKD HK$ 0.01198925 1 UUU до MAD .د.م 0.0143871 1 UUU до MXN $ 0.03145051

Ресурс U DEX Platform

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