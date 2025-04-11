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Поточна ціна U DEX Platform (UUU)

USD

Графік ціни U DEX Platform (UUU) в реальному часі

$0.001549
$0.001549$0.001549
-13.75%(1D)

Дані та інформація про ціну UUU в реальному часі

Поточна ціна U DEX Platform (UUU) сьогодні становить 0.001547 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UUU у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку U DEX Platform:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 55.58K USD
- Зміна ціни U DEX Platform протягом дня – -13.75%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники UUUUSD

Відстежуйте зміни ціни на U DEX Platform за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00024694-13.75%
30 днів$ -0.003453-69.06%
60 днів$ -0.003453-69.06%
90 днів$ -0.003453-69.06%
Зміна ціни U DEX Platform сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UUU на $ -0.00024694 (-13.75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни U DEX Platform за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.003453 (-69.06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни U DEX Platform за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UUU змінився на $ -0.003453 (-69.06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни U DEX Platform за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.003453 (-69.06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну UUU

Ознайомтеся з останніми даними про ціну U DEX Platform: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.001477
$ 0.001477$ 0.001477

$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799

$ 0.02088
$ 0.02088$ 0.02088

+0.19%

-13.75%

-35.03%

Ринкова інформація UUU

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

0.00
0.00 0.00

Що таке U DEX Platform (UUU)

uDEX – це соціальна торгова платформа, орієнтована на криптовалюти, яка дозволяє користувачам торгувати безпосередньо в соціальних мережах, забезпечуючи підтримку даних ончейн. Платформа підтримує традиційні гаманці, такі як MetaMask, а також соціальні гаманці, авторизовані через акаунти Google, Apple і Telegram, що дозволяє користувачам торгувати, не перериваючи своєї соціальної активності. $UUU – це нативний токен uDEX.

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Прогноз ціни U DEX Platform

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як U DEX Platform, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна UUU? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни U DEX Platform.

Історія ціни U DEX Platform

Відстеження траєкторії ціни UUU надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії UUU. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни U DEX Platform.

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UUU до місцевих валют

1 UUU до VND
39.666627
1 UUU до AUD
A$0.00245973
1 UUU до GBP
0.00117572
1 UUU до EUR
0.00136136
1 UUU до USD
$0.001547
1 UUU до MYR
RM0.00683774
1 UUU до TRY
0.05887882
1 UUU до JPY
¥0.22204091
1 UUU до RUB
0.12874134
1 UUU до INR
0.13316576
1 UUU до IDR
Rp25.78332302
1 UUU до KRW
2.19743615
1 UUU до PHP
0.08845746
1 UUU до EGP
￡E.0.0793611
1 UUU до BRL
R$0.00906542
1 UUU до CAD
C$0.00213486
1 UUU до BDT
0.18800691
1 UUU до NGN
2.47123968
1 UUU до UAH
0.0640458
1 UUU до VES
Bs0.109837
1 UUU до PKR
Rs0.43380974
1 UUU до KZT
0.79947413
1 UUU до THB
฿0.05177809
1 UUU до TWD
NT$0.05007639
1 UUU до AED
د.إ0.00567749
1 UUU до CHF
Fr0.00125307
1 UUU до HKD
HK$0.01198925
1 UUU до MAD
.د.م0.0143871
1 UUU до MXN
$0.03145051

Ресурс U DEX Platform

Щоб дізнатися більше про U DEX Platform, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтU DEX Platform
Оглядач блокчейну

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UUU
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1 UUU = 0.001547 USD

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UUUUSDT
$0.001547
$0.001547$0.001547
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