Токеноміка xMoney (UTK) Дізнайтеся ключову інформацію про xMoney (UTK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація xMoney (UTK) xMoney (раніше відома як Utrust) була розроблена для вирішення проблем, що призводять до низької зручності використання криптовалюти як платіжного засобу, зокрема, недостатньо розвиненої безпеки транзакцій платіжних платформ і відносно високих комісій. Офіційний вебсайт: https://www.xmoney.com/ Whitepaper: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Купити UTK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни xMoney (UTK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена xMoney (UTK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,87M $ 17,87M $ 17,87M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 704,11M $ 704,11M $ 704,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,38M $ 25,38M $ 25,38M Історичний максимум: $ 0,17917 $ 0,17917 $ 0,17917 Історичний мінімум: $ 0,00543500526176 $ 0,00543500526176 $ 0,00543500526176 Поточна ціна: $ 0,02538 $ 0,02538 $ 0,02538 Дізнайтеся більше про ціну xMoney (UTK)

Токеноміка xMoney (UTK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки xMoney (UTK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UTK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UTK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UTK, досліджуйте ціну токена UTK в реальному часі!

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