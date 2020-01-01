Токеноміка unstable coin (USDUC) Дізнайтеся ключову інформацію про unstable coin (USDUC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація unstable coin (USDUC) $USDUC — це сатиричний погляд на традиційні стейблкоїни, визначальною рисою яких є нестабільність. Він будує абсурдне оповідання, яке з гумором критикує сліпу віру у стабільність у криптовалютному просторі, що робить його одночасно пародією та творчим висловом про природу цифрових валют. Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Купити USDUC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни unstable coin (USDUC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена unstable coin (USDUC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,029082 $ 0,029082 $ 0,029082 Дізнайтеся більше про ціну unstable coin (USDUC)

Токеноміка unstable coin (USDUC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки unstable coin (USDUC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDUC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDUC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDUC, досліджуйте ціну токена USDUC в реальному часі!

Як купити USDUC Зацікавлені в додаванні unstable coin (USDUC) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі USDUC, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити USDUC на MEXC зараз!

Історія ціни unstable coin (USDUC) Аналіз історії ціни USDUC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни USDUC прямо зараз!

Прогноз ціни USDUC Хочете знати, куди рухається USDUC? Наша сторінка прогнозу ціни USDUC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена USDUC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!