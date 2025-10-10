Токеноміка StablR USD (USDR)
Токеноміка та аналіз ціни StablR USD (USDR)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена StablR USD (USDR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація StablR USD (USDR)
StablR USD (USDR) — це стейблкоїн, сумісний з MiCAR, забезпечений доларом США, вартість його прив’язана до долара США та доступна для викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR USD (USDR) — надати цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR USD (USDR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та розрахункову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR USD (USDR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній (валютній) торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.
Токеноміка StablR USD (USDR): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки StablR USD (USDR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів USDR, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDR, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDR, досліджуйте ціну токена USDR в реальному часі!
Як купити USDR
Зацікавлені в додаванні StablR USD (USDR) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі USDR, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни StablR USD (USDR)
Аналіз історії ціни USDR допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни USDR
Хочете знати, куди рухається USDR? Наша сторінка прогнозу ціни USDR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
