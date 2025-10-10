StablR USD (USDR) — це стейблкоїн, сумісний з MiCAR, забезпечений доларом США, вартість його прив’язана до долара США та доступна для викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR USD (USDR) — надати цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR USD (USDR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та розрахункову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR USD (USDR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній (валютній) торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.

