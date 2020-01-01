Токеноміка Ethena USDe (USDE) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethena USDe (USDE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethena USDe (USDE) Ethena — це синтетичний доларовий протокол, побудований на Ethereum, який надасть криптосистемну альтернативу для грошей, незалежну від традиційної банківської інфраструктури, разом з глобально доступним інструментом заощаджень, деномінованим у доларах — «Інтернет-облігацією». Синтетичний долар Ethena, USDe, стане першим рішенням для грошей, яке є цензуростійким, масштабованим і стабільним, завдяки дельта-хеджуванню забезпечення в Ethereum. USDe буде повністю забезпечений прозорим ончейном і вільний для складання в рамках DeFi. Офіційний вебсайт: https://www.ethena.fi/ Whitepaper: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Купити USDE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethena USDe (USDE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethena USDe (USDE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,31B $ 5,31B $ 5,31B Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 5,31B $ 5,31B $ 5,31B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,0205 $ 1,0205 $ 1,0205 Історичний мінімум: $ 0,9772661240254116 $ 0,9772661240254116 $ 0,9772661240254116 Поточна ціна: $ 0,9999 $ 0,9999 $ 0,9999 Дізнайтеся більше про ціну Ethena USDe (USDE)

Токеноміка Ethena USDe (USDE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethena USDe (USDE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDE, досліджуйте ціну токена USDE в реальному часі!

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