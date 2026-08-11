Яка зараз ціна USDCx?

Живуча ціна USDCx (USDCX) становить ₴44.071452017600000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином USDCx позиціонується на ринку?

Наразі USDCx займає #-- місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴6611555.16022833440000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу USDCX?

Обсяг токенів у обігу USDCX становить 150000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін USDCx за останню добу?

За останню добу USDCx торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки USDCx віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

USDCx досяг найвищого значення за всю історію — ₴44.15959492163520000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴44.03967650069531040000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують USDCX?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для USDCx?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Stablecoins,USD Stablecoin. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.