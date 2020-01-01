Токеноміка American Coin (USA) Дізнайтеся ключову інформацію про American Coin (USA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація American Coin (USA) Мемкоїн створений на честь США. Офіційний вебсайт: https://www.americancoin.xyz/ Whitepaper: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs Купити USA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни American Coin (USA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена American Coin (USA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 11,88T $ 11,88T $ 11,88T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 15,56M $ 15,56M $ 15,56M Історичний максимум: $ 0,00002654 $ 0,00002654 $ 0,00002654 Історичний мінімум: $ 0,000000221529654332 $ 0,000000221529654332 $ 0,000000221529654332 Поточна ціна: $ 0,00000131 $ 0,00000131 $ 0,00000131 Дізнайтеся більше про ціну American Coin (USA)

Токеноміка American Coin (USA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки American Coin (USA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USA, досліджуйте ціну токена USA в реальному часі!

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