Токеноміка Urolithin A (URO)

Токеноміка Urolithin A (URO)

Дізнайтеся ключову інформацію про Urolithin A (URO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Urolithin A (URO)

Urolithin — це мемкоїн у мережі Solana.

Офіційний вебсайт:
https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO
Оглядач блокчейну:
https://solscan.io/token/FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump

Токеноміка та аналіз ціни Urolithin A (URO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Urolithin A (URO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,72M
$ 1,72M$ 1,72M
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,52M
$ 999,52M$ 999,52M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1,72M
$ 1,72M$ 1,72M
Історичний максимум:
$ 0,12586
$ 0,12586$ 0,12586
Історичний мінімум:
$ 0,000006418559921488
$ 0,000006418559921488$ 0,000006418559921488
Поточна ціна:
$ 0,001718
$ 0,001718$ 0,001718

Токеноміка Urolithin A (URO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Urolithin A (URO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів URO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів URO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку URO, досліджуйте ціну токена URO в реальному часі!

Як купити URO

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Історія ціни Urolithin A (URO)

Аналіз історії ціни URO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни URO

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.