Токеноміка Urolithin A (URO) Дізнайтеся ключову інформацію про Urolithin A (URO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Urolithin A (URO) Urolithin — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump Купити URO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Urolithin A (URO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Urolithin A (URO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 999,52M $ 999,52M $ 999,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Історичний максимум: $ 0,12586 $ 0,12586 $ 0,12586 Історичний мінімум: $ 0,000006418559921488 $ 0,000006418559921488 $ 0,000006418559921488 Поточна ціна: $ 0,001718 $ 0,001718 $ 0,001718 Дізнайтеся більше про ціну Urolithin A (URO)

Токеноміка Urolithin A (URO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Urolithin A (URO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів URO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів URO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку URO, досліджуйте ціну токена URO в реальному часі!

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