Токеноміка Lunos (UNO) Дізнайтеся ключову інформацію про Lunos (UNO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lunos (UNO) Lunos — це наступна еволюція децентралізованого захисту від ризиків, що приносить автоматизацію, прозорість та масштабованість для покриття на блокчейні. Побудований на основі Uno Re, Lunos впроваджує виконання вимог за допомогою AVS і фреймворк AI-агента, керованого AVS — це система прийняття рішень без довіри, призначена для більш широких додатків Web3 поза межами покриття. Поєднуючи AI-агентів з децентралізованим вирішенням вимог, Lunos забезпечує миттєві виплати без суперечок, зменшуючи шахрайство та неефективність у системах, що потребують справедливої перевірки, і переносить дані поза блокчейном у Web3. Офіційний вебсайт: https://lunos.xyz/ Whitepaper: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Купити UNO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lunos (UNO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lunos (UNO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 302,35K $ 302,35K $ 302,35K Загальна пропозиція: $ 384,65M $ 384,65M $ 384,65M Циркуляційна пропозиція: $ 111,57M $ 111,57M $ 111,57M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Історичний максимум: $ 1,09 $ 1,09 $ 1,09 Історичний мінімум: $ 0,002727530812657507 $ 0,002727530812657507 $ 0,002727530812657507 Поточна ціна: $ 0,00271 $ 0,00271 $ 0,00271 Дізнайтеся більше про ціну Lunos (UNO)

Токеноміка Lunos (UNO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lunos (UNO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UNO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UNO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UNO, досліджуйте ціну токена UNO в реальному часі!

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