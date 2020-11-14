Токеноміка Unifi Protocol DAO (UNFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Unifi Protocol DAO (UNFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Unifi Protocol DAO (UNFI) Протокол Unifi — це група некастодіальних, взаємосумісних, децентралізованих і мультичейн смартконтрактів, що є будівельними блоками для розробки DeFi наступного покоління. Unifi забезпечує міст для підключення існуючої економіки продуктів DeFi на основі Ethereum до зростальних ринків DeFi на інших блокчейнах. Офіційний вебсайт: https://www.unifiprotocol.com/ Whitepaper: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Купити UNFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Unifi Protocol DAO (UNFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Unifi Protocol DAO (UNFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 9,55M $ 9,55M $ 9,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Історичний максимум: $ 44,0355 $ 44,0355 $ 44,0355 Історичний мінімум: $ 0,1505449120981024 $ 0,1505449120981024 $ 0,1505449120981024 Поточна ціна: $ 0,1417 $ 0,1417 $ 0,1417 Дізнайтеся більше про ціну Unifi Protocol DAO (UNFI)

Токеноміка Unifi Protocol DAO (UNFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Unifi Protocol DAO (UNFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UNFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UNFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UNFI, досліджуйте ціну токена UNFI в реальному часі!

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